Ambulante abusivo con merce contraffatta preso davanti al cimitero

PESARO - Il venditore abusivo smerciava davanti al cimitero centrale. «E’ la prima volta – ammette il capitano della polizia locale Gianluca Guerra – che notiamo un abusivo proprio in quella zona, un luogo certo inusuale, dove non si va per trovare merce in vendita». E’ successo ieri. Durante un controllo di polizia amministrativa, una pattuglia dei vigili è intervenuta, identificando un soggetto che aveva steso a terra, nello spazio prima dell’ingresso al cimitero, una certa quantità di merce varia. Sequestrati 86 pezzi fra borse, pelletteria, scarpe sportive, sandali estivi, borselli e pochette da donna. Fra la merce c’erano anche imitazioni di griffe. Per di più la merce era stata stesa su un’area interdetta, ovvero un’area che compare nel regolamento comunale ma vietata al commercio ambulante. A carico del venditore abusivo è stato elevato un verbale da 500 euro.