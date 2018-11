I proprietari sono all'estero, i ladri nella villa L'allarme nella notte suona a Mosca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Il telefono che squilla nel cuore della notte. La chiamata proviene da migliaia di chilometri di distanza, da un paese straniero, ma il prefisso è ben noto. E ha fatto subito pensare al peggio. A ricevere la chiamata una famiglia di russi molto facoltosi che hanno una villa a Pesaro, nella zona di San Germano a Case Bruciate. Era scattato l’allarme perché qualcuno si era introdotto in casa. Sul cellulare sono apparse delle immagini che documentavano quanto stava accadendo. Momenti concitati perché era impossibile fare qualcosa, impedire la razzia. Nel frattempo la Polizia si stava già recando sul posto, allertata a loro volta dai russi. Stando alla prima ricostruzione della Volante della Polizia due persone sono entrate nella villa forzando una porta finestra. È scattato l’allarme ma sono comunque andati avanti nel loro piano e hanno messo a soqquadro tutte le stanze in cerca di qualche oggetto di valore. Al momento non è possibile stabilire quello che è stato rubato perché i proprietari sono in Russia. Arriveranno oggi a Pesaro per sporgere denuncia e verificare l’ammanco. Si parla di una famiglia facoltosa e che ha investito nel nostro territorio comprando una bella villa.