Allarme per la forte puzza di gas: trovata la fuga sotto la strada

PESARO - L’odore di gas era sospetto tanto che in una ditta che produce macchinari per il legno a Villa Fastiggi, i titolari si sono allarmati. Troppo acre e troppo sospetto. Così, intorno all’ora di pranzo, hanno allertato i vigili del fuoco per intervenire in via Brigata Gap. I pompieri sono arrivati subito sul posto e hanno riscontrato che la fuga di gas proveniva dall’esterno della ditta, ma si trattava di una perdita importante visto che l’odore aveva invaso tutta la zona. Immediata la chiamata ai tecnici della Marche Multiservizi. Il gas fuoriusciva da un giunto di transizione sotto la sede stradale, a monte di un contatore. Il traffico è stato interdetto per i 50 metri di via dove c’è il contatore. Nessuno è stato evacuato né ci sono stati intossicati.