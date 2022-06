Sospetto pacco bomba, attesi gli artificieri all'Agenzia delle Entrate

PESARO - Quando qualcuno l'ha visto ha fatto subito scattare l'allarme. Il tutto per un sospetto pacco bomba all'Agenzia delle Entrate di Pesaro negli uffici di Via Mameli. E' scattata subito la mobilitazione con i Carabinieri, i vigili del fuoco e con loro anche Croce Rossa Italiana e Polizia Municipale in attesa dell'arrivo degli artificieri del reparto di Ancona. Tutto questo ha creato problemi al traffico con la viabilità che ha subito diversi rallentatamenti sulla Statale.



