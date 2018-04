Allarme sul fiume Foglia: â€‹chiazze di schiuma e cattivi odori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Apprensione a Pesaro per la salute del fiume Foglia negli ultimi chilometri prima della foce. Ieri pomeriggio, infatti, diverse persone, in particolare quelle in transito sulla ciclabile lungo il fiume, hanno segnalato la presenza di grosse quantità di schiuma bianca sulla superficie, con un persistente odore di petrolio o comunque di idrocarburi. I vigili urbani hanno raccolto la segnalazione ed immediatamente sono partiti i controlli dell’Arpam per capire la causa e la portata del fenomeno.