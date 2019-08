Graffette sui portoni: «Fate ​attenzione le mettono i ladri»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - L'allarme viaggia su Facebbok. Graffette nei portoni delle abitazioni: «Attenti, sono segnali che lasciano i ladri»Aumentano le segnalazioni di graffette trovate infilate negli appartamenti. C’è chi ha segnalato di averne trovate in sette case su 10. Si ipotizza che vengano inserite dai ladri per verificare se i portoni restino chiusi a lungo. In questo caso si ha la certezza che gli inquilini non sono nell’abitazione e dunque svaligiarla è più semplice. Dunque occhio alle graffette.