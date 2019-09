L'allarme suona: stava provando ​ad entrare in tribunale con un coltello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Voleva entrare con un coltello in tribunale, fermato dall’agente di sicurezza. E’ successo questa mattina a Pesaro. Un uomo di 58 anni ha tentato di varcare la postazione di ingresso, ma l’allarme ha suonato. La guardia giurata della Fenice Security Service gli ha chiesto di verificare cosa avesse addosso.E' emerso che aveva un coltello, che aperto, misurava 19 centimetri. Immediata, per ragioni di sicurezza la chiamata ai carabinieri. L’uomo è stato quindi portato in caserma per verificare il perché volesse entrare nel palazzo di giustizia col coltello. Non solo, da capire anche se fosse in stato di alterazione da alcol. Potrebbe essere denunciato per porto d’armi atte a offendere.