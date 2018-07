«Attenzione, scatta foto â€‹ai bimbi in spiaggia» Fermato un ragazzo, immagini sul cellulare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – La denuncia, fatta anche con tramite un video su Facebook, è di Fabrizio Minuz, noto dj pesarese: “Attenzione, c’è un ragazzo che fotografa i vostri bimbi in spiaggia”.Minuz ha raccontato di una brutta esperienza fatta al mare, dove, mentre faceva il bagno con la nipotina, ha notato un ragazzo che passando, ha scattato una foto proprio alla piccola. Non l’unica, perché il giovane avrebbe scattato altre foto anche ad altri bambini in spiaggia. Muniz si è messo a seguirlo contattando contemporaneamente il 113. Il ragazzo sarebbe stato fermato dagli agenti, che avrebbero anche constatato la presenza sul suo cellulare delle immagini compromettenti.