PESARO Siamo già dentro il vortice degli aumenti, ma febbraio sarà proprio il mese più difficile sul fronte rincari. Parola di fornitori e grossisti di alimentari e generi vari che riforniscono la ristorazione o i negozi al dettaglio. Ricadute inevitabili sui listini prezzi a partire da marzo 2023. Dal cibo al packaging, sarà tutto al rialzo e anche per i fornitori del territorio, che consegnano da Pesaro a Marotta fino alla vicina Romagna, inizia una vera e propria “guerra” di resistenza.



Prezzi in salita



Chi meglio di altri ha il polso della situazione dei nuovi aumenti generalizzati è Fabrizio Tonelli, responsabile di zona Marche-Romagna per Cubia alimentari e surgelati: «Si pensava che il peggio fosse ormai alle spalle – osserva – dopo la spirale degli aumenti di un anno fa, e invece il mese di febbraio sarà all’insegna di altri rincari, tutti in capo al settore della ristorazione e delle strutture ricettive, che già ora stanno contattando l’azienda per organizzare ordini e rifornimenti in vista dell’apertura del periodo pasquale e prepasquale con il ritorno del turismo sportivo». Ecco nel dettaglio materie prime e prodotti che costeranno di più: febbraio segnerà un aumento importante già comunicato ai ristoratori per l’olio utilizzato nelle cucine delle nostre attività. L’aumento ipotizzato è nell’ordine del 20 per cento.



I dettagli



«Un rialzo – conferma Tonelli – per l’olio utilizzato in quasi l’80 per cento delle attività dell’indotto, olio europeo e di largo consumo, che passerà a 6 euro al litro. In generale, i rialzi degli ultimi 6 mesi si sono mantenuti finora a livelli alti, e non c’è stata la retrocessione sperata. Lo stesso per latticini e derivati. Mai così alto il costo sulla clientela di bar e ristoranti per un litro di latte intero a 1 euro e 20 centesimi, che a febbraio aumenterà ancora nell’ordine di almeno 0,3 centesimi. In pratica, buona parte delle forniture per la ristorazione, subiscono aumenti medi del 20 per cento. Non va meglio per carta e scatolame. Per esempio tovaglie, tovaglioli, bobine, tutto il confezionamento da febbraio subirà un nuovo aumento, e tutto dopo più del doppio del rincaro del costo alla fonte già praticato nello stesso periodo dello scorso anno. Se prima il prezzo si aggirava intorno ai 0,70 centesimi a confezione ora servono 1 euro e 20-1 euro e 30 centesimi». I listini: e così si aprono trattative fra fornitori e ristoratori. I listini prezzi restano in vigore fino al 28 febbraio. Si tratta ora di ridurre la spesa di approvigionamento ma sarà inevitabile, confermano i nostri ristoratori e le attività stagionali, che dal primo marzo prossimo partiranno i nuovi listini con ritocchi generalizzati. Dove andare a incidere e come, ancora è però presto per dirlo. «Il ritocco dei menù ci sarà – riferisce Marco Pezzolesi, gestore della catena Pesce Azzurro e con un ristorante aperto per ora solo nei weekend, a Fano. Sono in corso infatti una serie di incontri con i nostri fornitori».



I ritocchi



La maggior parte delle attività che riapriranno con l’avvicinarsi della Pasqua, restano sul chi va là, valutando la variazione dei prezzi. E’ il caso di attività come Moletto, Angolo da Mario, Maremosso, chioschi e altri locali stagionali, e lo stesso ragionamento vale per gli hotel. La tendenza per ora vede un rialzo generale dei listini intorno al 5-8 per cento, spalmato dal coperto al beverage per non ricaricare troppo su un piatto di pasta tradizionale. All’osteria “La Guercia” in centro storico, il gestore Angelo Galdenzi, rilancia sull’aumento della maggior parte delle materie prime intorno già ora al 20-30 per cento mentre da un anno a questa parte, l’aumento del gas è arrivato intorno al 300 per cento. Non va meglio al titolare della Volta della Ginevra di via Mazzolari.



Le voci



«Tutte le nostre fatture già da fine e inizio anno, sono al rialzo – conferma il gestore – e lo stesso vale per le bollette in arrivo. Solo per fare un esempio il nostro rifornimento di vini, avrà un aumento di circa 30 centesimi a bottiglia. Cerchiamo tuttavia, o almeno questa è la nostra politica per ora, di risparmiare sugli acquisti ma non andremo a ricaricare sui menù». Per risparmiare sulle bollette dell’energia elettrica per esempio il ristorante stellato “Nostrano” all’angolo di piazzale della Libertà, ha scelto di tenere chiuso per un mese. «La decisione di chiudere a gennaio – conferma lo chef Stefano Ciotti – è motivata da due fattori: in primo luogo, si tratta di un periodo subito dopo le festività di un calo fisiologico del lavoro ma soprattutto si riesce in tale modo a risparmiare sulle utenze del riscaldamento in particolare».