PESARO - Nonostante i guai giudiziari, l’organizzazione del trasloco e una nuova casa da allestire anti barriere architettoniche, Alessandro Moneti e la sua famiglia proseguono il loro lavoro nell’azienda agricola ”Dal nonno Giorgio” di Villa Ceccolini.



Ci sono novità in vista dell’apertura del nuovo Mercato coperto di Campagna amica Pesaro in via Giolitti, in programma sabato 6 maggio alle 10. Il coltivatore in carrozzina annuncia che ci sarà anche lui con il suo banco dei migliori prodotti dell’orto a chilometro zero, di frutta, confetture e tante novità. Un’iniziativa della Coldiretti Pesaro Urbino per offrire ai clienti la possibilità di «acquistare ciò che mangi direttamente dal produttore - spiega Alessandro -, al mercato coperto di via Giolitti n. 212-220 si può trovare sostenibilità e gusto a pochi passi da casa. Sarà aperto nelle mattinate di giovedì e sabato, dalle 8 alle 13, con un parcheggio riservato ai clienti». Nel frattempo il ragazzo disabile ringrazia tutti i volontari che hanno partecipato all’organizzazione del pranzo di beneficenza di domenica scorsa al circolo Arci di Cattabrighe, al quale hanno aderito circa 150 sostenitori e tanti volontari al lavoro in cucina. Si sono raccolte le offerte per contribuire all’acquisto del trattore speciale che serve ad Alessandro Moneti per lavorare nella sua campagna.

«Sono grato a tutti coloro che hanno contribuito, anche dietro le quinte, alla bella riuscita del pranzo solidale di domenica. In particolare Michele Palma, Roberto Melchiorri, Federica Baldini e Alessandro Silvestri impegnati al circolo Arci Fornace Mancini di Cattabrighe, capitanato dal suo presidente Claudio Salucci che ha sfornato un ottimo coniglio in porchetta. Ci tenevo anche a ringraziare la Caritas di Cattabrighe, rappresentata da Maruska Zaffini, e tutte le persone che hanno deciso di partecipare, contribuendo alla realizzazione della grande quantità di dolci a coronamento di questo meraviglioso evento. Infine un grazie va anche al vicepresidente del consiglio regionale Andrea Biancani per aver speso un po’ del suo tempo per passarci a trovare. È stato un momento molto piacevole che si è svolto tra risate, fotografie, buon cibo e tanti gesti di solidarietà».

Prosegue intanto la raccolta fondi del crowdfunding su gofundme.com lanciata a metà dicembre dal Centro servizi per il volontariato e dalla fondazione Wanda Di Ferdinando.