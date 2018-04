Alcol, velocità, cellulari e cinture: più di 250 multe in un solo weekend

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Weekend pasquale con raffica di multe da parte della Polizia stradale nel pesarese: ben 269 verbali, con 7 patenti ritirate e 460 punti decurtati. Tra questi, sono state comminate 4 sanzioni per l’uso del cellulare: 161 euro e 5 punti. Sono stati, inoltre fermati e sanzionati ben 16 automobilisti incuranti dell’obbligo di far uso delle cinture di sicurezza (81 euro 5 punti. Al termine del servizio specifico sono state ritirate, nel sol fine settimana, immediatamente sul posto, 4 patenti ad altrettanti automobilisti risultati in stato di ebbrezza alcolica. Ai quali è stata contestata la sanzione di 666 euro, la decurtazione di 10 punti e sanzione accessoria della sospensione del documento di guida da 3 a 6 mesi.In questo ponte pasquale, inoltre, sono stati inoltre programmati servizi con misuratore di velocità, rilevando 80 violazioni con apparecchiatura autovelox e 16 con apparecchiatura telelaser sulla viabilità ordinaria , mentre in ambito autostradale , sulla tratta di competenza A14, (che va da Cattolica ad Ancona Sud), sono state rilevate 150 violazioni per eccesso di velocità.