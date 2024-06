PESARO - Fatto il sindaco c’è da eleggere il nuovo presidente degli Albergatori e che non a caso, con la nuova tornata amministrativa all’avvio, avrà un ruolo determinante nell’interfacciarsi con il primo cittadino Andrea Biancani. Mossa a sorpresa, in piena stagione turistica, e colpo di scena all’interno del direttivo Apa hotel, l’Associazione pesarese albergatori: l’Apa resta senza vertice. Lascia il presidente Paolo Costantini con il mandato che aveva già superato il giro di boa ma alla scadenza naturale del 2025 manca ancora un anno. L’ufficialità è arrivata solo ieri ma già da un paio di settimane il presidente aveva comunicato con una lettera agli associati la propria intenzione di dimettersi.

APPROFONDIMENTI L'INDIRIZZO Gastronomia e musica, il territorio da scoprire. Collaborazione Comune-Alberghi consorziati per accogliere i turisti

La lettera

«Motivazione personali» si limita a riferire Costantini, eletto alla guida dell’associazione nel 2021, ma si rincorrono le voci fra gli operatori e addetti del settore, su che cosa l’abbia spinto a lasciare. Palpabile è una certa “stanchezza” accumulata soprattutto nell’ultimo periodo. «Decisione irrevocabile» conferma l’albergatore che ha deciso di lasciare l’incarico quasi con un anno di anticipo senza aspettare la naturale scadenza. Questa l’ufficialità. Quanto all’ufficiosità è soprattutto un rincorrersi di voci fra i colleghi, su che cosa l’abbia spinto a lasciare formalizzando la decisione a inizio estate, ovvero la stagione che per ogni albergatore rappresenta il suo clou. Si vocifera di dissidi sempre più marcati nelle ultime settimane prima del voto, interni al direttivo. Voci che si sono rincorse in particolare dopo i confronti con i candidati sindaco che sono stati organizzati dall’associazione e incentrati su delle richieste specifiche come il progetto di sistemazione di tutto il lungomare, o la necessità di nuovi parcheggi a Ponente e Levante. Nel frattempo Costantini lo scorso 2 maggio è stato eletto alla guida di Federalberghi provinciale, succedendo al fanese Luciano Cecchini, l’associazione legata a Confcommercio. Un ruolo però che non era certo incompatibile con la guida dell’Apa. «Ne prendiamo atto – commenta Roberto Signorini, albergatore e membro del direttivo - Ritengo che al nostro interno ci sono persone valide che potranno rappresentare la categoria, e porteranno avanti il percorso fatto in questi anni sotto il mandato di Paolo all’insegna della condivisione. La scelta finale a mio avviso dovrebbe ricadere su una personalità motivata, intraprendente e pragmatica. E’ evidente che la nostra città sia interessantissima, a prescindere dall’anno da Capitale e basta crederci. Sono già stato alla guida di Apa e faccio spazio ad altri».

Che succede ora

A riprendere la guida dell’Apa non ci pensa al momento Fabrizio Oliva, storico ex presidente Apa tra i candidati a sindaco con la civica Spazi Liberi. Nel toto nomi, a sentire le voci dei colleghi, non si escludono i Filippetti (padre o figlio) legati a Charlie, Excelsior e Nautilus o la famiglia Gasparini del Clipper o, ancora, la combattiva Loredana Ceccarelli dell’hotel Delle Nazioni. L’iter: la procedura interna ad Apa hotel per la presentazione delle nuove candidature è appena stata aperta. Manifestazioni d’interesse, riferisce Oliva, ancora non sono arrivate. C’è comunque tempo fino a lunedì. Per la nuova nomina si dovrà aspettare la fine di questo mese, quando verrà convocata l’assemblea Apa hotel per l’approvazione del bilancio, e in quell’occasione si eleggerà anche il nuovo presidente.