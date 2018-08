Albergatore e cliente litigano per la stanza: deve intervenire la polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Lite in un albergo pesarese tra il gestore e un cliente che si lamenta per la sistemazione. Arriva la polizia e le parti trovano una soluzione. Un cliente dell'albergo si è lamentato con il gestore per la sistemazione. I due si sono accalorati e la situazione è degenerata, tanto da richiedere l'intervento della polizia. Poi gli animi si sono placati e tra gestore e cliente si è riusciti ad arrivare ad una soluzione attraverso una nuova sistemazione in camera.