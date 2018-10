«Aiuto, mi sono imbottita â€‹di farmaci»: salvata in extremis dalla Polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Salvata dagli agenti della Volante. Grande apprensione e allarme ieri nel primo pomeriggio quando una signora di 48 anni ha chiamato il 113 per annunciare un gesto estremo. Avrebbe assunto una overdose di farmaci. Ma i poliziotti si sono precipitati a casa, nella zona di via Cicognani, per bloccare la donna e bloccarla. Un salvataggio sul fil di lana perché la donna aveva cercato di chiamare anche i familiari per annunciare l’intenzione di farla finita. Purtroppo non è la prima volta che la signora tenta un gesto simile perché ad agosto ci aveva già provato.