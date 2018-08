Aggredita dai ladri in casa: «Stai zitta e apri subito la cassaforte»

di Luigi Benelli

PESARO - Entra in casa all’ora di cena, il tempo di chiudere la porta, fare due passi e sentirsi due mani che le afferrano le spalle da dietro. Neanche il tempo di capire chi potesse essere che la luce di una torcia le è stata puntata in faccia, per evitare che potesse vedere chi ci fosse nella stanza. Poi la richiesta perentoria: «Forza, apri la cassaforte e zitta». Un incubo durato qualche minuto, un tempo interminabile in cui la paura ha avuto il sopravvento. Uno shock terribile.E’ successo la sera di giovedì, tra le 20 e le 21 in via Filangieri, una zona residenziale del quartiere di Montegranaro. Qui ci sono case al massimo di due/tre piani. Ognuna con un ingresso indipendente. La signora, una sessantenne, si è trovata faccia a faccia coi ladri. Erano due, accento straniero dell’Est e a volto coperto per non essere riconosciuti.