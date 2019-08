Aggredì i poliziotti in questura: ​somalo condannato a dieci mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Condannato a 10 mesi di carcere il somalo che lunedì sera. Ieri l’udienza in tribunale a Pesaro con il giovane che resta in carcere.Era successo tutto lunedì sera, quando l’uomo si era recato ubriaco in questura per denunciare il furto di una bicicletta. Essendo chiuso l’ufficio gli era stato chiesto di tornare il giorno seguente ma qui ha dato in escandescenze colpendo due poliziotti finiti al pronto soccorso e giudicati guaribili con una prognosi di 7 giorni. E’ stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.