Affitta un bungalow al mare per spacciare cocaina durante le feste: arrestato

PESARO- Risiede a Pesaro ma per Pasqua ha preso in affitto un bungalow vista mare in un campeggio. Non voleva ammirare la spiaggia nè godere del primo sole ma spacciare un discreto quantitativo di droga per le feste. Ovvero oltre mezzo etto di coca poi sequestrata dalla Squadra Mobile di Pesaro il giorno di Pasquetta, più o meno in contemporanea alle manette fatte scattare ai polsi dell’uomo, un marocchino di 38 anni, da tempo stabile a Pesaro dove risiede e lavora come un operaio e già noto alle forze dell’ordine.Gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato il marocchino, da un paio di giorni ospite presso un campeggio della zona di Pesaro, la cui presenza risultava oltremodo sospetta. Per tale motivo i poliziotti hanno iniziato a monitorarne attentamente i movimenti per poi intervenire lunedì mattina, 2 aprile giorno di Pasquetta ritenendo che lo straniero fosse in procinto di spacciare della droga. I poliziotti hanno aspettato che il marocchino lasciasse il bungalow dove aveva preso alloggio per poi bloccarlo e sottoporlo a perquisizione. Una volta controllato sono saltati fuori i 50 grammi e rotti di cocaina, 55 grammi per la precisione, che l’uomo aveva nascosto nella suola delle scarpe e all’interno degli abiti da lavoro. Insieme alla droga sono stati trovati e sequestrati anche 500 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori molto probabilmente provento dello spaccio. Conseguentemente il marocchino è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.