Affiora un altro tratto dell'acquedotto romano durante dei lavori in via Spallanzani

PESARO Viene alla luce un nuovo ramo dell’antico acquedotto romano su un’area privata a Montegranaro in via Spallanzani. Una scoperta quasi fortuita, tenuta finora riservata e avvenuta nel corso degli scavi per la costruzione di una struttura residenziale. L’impresa costruttrice nelle settimane scorse non appena lo scavo ha portato in superficie una porzione dell’antica conduttura, ha subito avvisato la Soprintendenza ai Beni Architettonici.

I tecnici hanno già visionato e ispezionato l’area, rimandando poi a supervisionare i lavori dell’impresa edile almeno per quindici giorni. Una rinvenimento che spinge ora il comitato costituito mesi fa, per la tutela dell’acquedotto romano, a indirizzare una lettera al Comune di Pesaro e alla stessa Soprintendenza. «Quanto è emerso dai recenti scavi – spiega l’avvocato Bruno Barbieri, in rappresentanza del comitato – è una porzione laterale dell’acquedotto ma è verosimile che possa trattarsi anche del prolungamento del primo e più importante tratto dell’antico acquedotto romano, rivenuto nel tratto Novilara-Muraglia, a seguito degli scavi per la realizzazione delle opere compensative di Società Autostrade. Il nuovo ramo ritrovato, potrebbe avere indicativamente una lunghezza intorno ai 30-40 metri e pare possa essere proprio quel tratto che conduceva l’acqua direttamente a piazza del Popolo».

Nello specifico gli ultimi scavi hanno fatto emergere quella che era in passato una porzione di galleria filtrante sotterranea, che fin dall’antichità ha rifornito il primo agglomerato urbano della vecchia Pesaro, rimanendo poi attivo fino al 1985. «Alla luce del nuovi rinvenimento - prosegue Barbieri – il comitato per la tutela e la promozione, chiede all’Amministrazione comunale con il servizio patrimonio e cultura in concerto con la Soprintendenza, di adottare quelle misure urgenti per assicurare la tutela dell’antico ramo. Non è certo nostra intenzione contrapporci ora alle esigenze del privato e dell’impresa costruttrice, ma chiediamo che la porzione emersa sia opportunamente delimitata e preservata, rimanendo esclusa dai lavori di completamento della palazzina residenziale e della stessa area esterna. Ciò significa che a nostro avviso quel ramo dell’acquedotto non dovrà essere di nuovo interrato, ma andrà trovata la giusta sinergia fra area privata e competenza pubblica per intervenire e restaurarlo, magari consentendo ai pesaresi di poterlo vedere dal vivo e conoscerne la storia».

Era il dicembre scorso quando il comitato si è costituito formalmente per chiedere la valorizzazione dell’intero e antico tratto dell’acquedotto romano. Caso vuole che proprio ieri sia arrivata all’attenzione dell’avvocato Barbieri e del consigliere regionale Giacomo Rossi, che da mesi segue gli sviluppi della valorizzazione, una comunicazione della Soprintendenza disposta ad avviare un tavolo di confronto fra gli enti. «Torneremo per questo a chiedere non appena verrà fissato il primo incontro formale - conclude Barbieri – l’opportunità di permettere la fruizione e visita a scolaresche e piccoli gruppi, quando anche le condizioni della pandemia lo permetteranno, e non solo del primo tratto di Muraglia ma anche del nuovo in via Spallanzani, per una musealizzazione en plein air, che possa essere veramente diffusa».



