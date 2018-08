Rom marchigiano querela Salvini: «Ora basta con le offese razziste»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

PESARO - Un gesto forte e simbolico. Alievski Musli, 30 anni, pesarese d’adozione (vive e lavora in città da anni), nativo della Macedonia ma di origini rom, ha querelato il ministro dell’Interno Matteo Salvini per discriminazione razziale. È lui stesso ad annunciarlo: «Ho preso una decisione che nessuno in questi anni ha avuto il coraggio di fare – racconta Musli da tempo impegnato nel campo dei diritti umani e civili - Dopo anni di offese gratuite, discriminazioni, stereotipi negativi, è tempo di dire basta. Basta incrementare il clima d’odio che si sta diffondendo. Basta attacchi gratuiti, ma soprattutto bisogna denunciare affinché non accada un altro 1944».