Addio venditori ambulanti in spiaggia: si "salvano" soltanto snack e granite

PESARO - Sulle spiagge non ci saranno più vu cumprà che venderanno capi di abbigliamento o bigiotteria, spesso anche contraffatta: si salvano solo snacke e granite. La proposta rientra nel nuovo regolamento che sta per approdare a stretto giro in consiglio comunale per la riorganizzazione più generale del commercio ambulante su aree pubbliche. L’assessore alle Attività Economiche, Luca Bartolucci in concerto con la dirigente del servizio Stefania Marchionni, ha definito infatti la riorganizzazione del commercio itinerante, con l’intento di prevenire qualunque forma di abusivismo e il proliferare di licenze irregolari . Accesso vietato: «Con il nuovo regolamento non potranno più accedere liberamente all’arenile – riferisce la dirigente del servizio Marchionni – quegli ambulanti, 14 autorizzati, che fino allo scorso anno vendevano abbigliamento e pelletteria. Da questa estate potranno accedere così sull’arenile sempre in modo itinerante, le sole 4 attività che vendono snack e granite. Si tratta di storici venditori ambulanti pesaresi, che negli anni non hanno mai ceduto o venduto la propria licenza»