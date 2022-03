L’addio a Marco Ragnetti al parco dei Tigli. Le donazioni devolute in beneficenza per i giovani profughi dell'Ucraina

PESARO - Sarà un momento di dolorosa e struggente commozione quello che si appresta a vivere oggi la comunità di Borgo Santa Maria che si prepara a fare l’addio al giovanissimo Marco Ragnetti, lo studente 16enne morto in tragico incidente mentre stava andando a scuola in scooter.

E’ successo quasi una settimana fa, lo scorso martedì, di prima mattina, su Strada Montefeltro. Un impatto con un camion e per Marco Ragnetti, che si stava recando all’agrario Cecchi non c’è stato più nulla da fare. I tempi per gli accertamenti e per consentire l’esame autoptico hanno fatto slittare a oggi il funerale. E in vista del forte afflusso di persone si è scelto di officiare la cerimonia funebre all’aperto al parco dei Tigli alle 14.30. In memoria di Marco, d’accordo con la famiglia, le offerte raccolte saranno devolute a Caritas e Unicef per aiutare i giovani profughi dell’Ucraina. Ieri mattina in suo ricordo l’Alma Juventus Fano, la squadra ciclistica in cui il 16enne militava nella categoria allievi gli ha dedicato una pedalata.

