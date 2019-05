Addio all'Italia, resta nel caveau in Svizzera quadro attribuito a Leonardo

di Luigi Benelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Il quadro di Leonardo resta in Svizzera. Il Tribunale federale ha infatti deciso che il «Ritratto di Isabella d’Este» attribuito a Leonardo da Vinci non si muoverà dal caveau dove si trova attualmente. Non solo, tornerà nella disponibilità di Bibi Cecchini, la pesarese proprietaria del dipinto valutato 140 milioni di franchi. I giudici di Losanna hanno dato ragione alla proprietaria del quadro, negando la confisca e la consegna alle autorità italiane e ribaltando le decisioni sia del Ministero pubblico ticinese che del Tribunale penale federale. Dunque la rogatoria non può essere accolta e alla domanda di confisca non può essere dato seguito.