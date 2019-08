Addio Gianluca, la vecchia gloria Vuelle muore nello schianto contro un camion

di Luca Senesi

SASSOCORVARO - Il basket e le automobili sono state le sue passioni; il primo era lo sport che lo aveva visto giocare anche in serie A1 all’inizio degli anni ‘80 con la maglia della Scavolini, le seconde erano il lavoro che infine ne hanno segnato la vita.Il pesarese Gianluca Del Monte, 61 anni, è morto ieri pomeriggio in un incidente stradale sulla Fogliense, nel comune di Sassocorvaro. Incaricato dalla concessionaria Diba, aveva consegnato un’autovettura a un cliente del Montefeltro e rientrava a Pesaro alla guida di una Ford Fiesta. Collaborava anche con l’esercizio Autopronti come venditore di auto, delle quali era un esperto: le conosceva, le amava, soprattutto le guidava. Sulla causa dello schianto fatale gli accertamenti sono affidati ai carabinieri: alle 16.15 c’è stato un urto frontale in curva contro un autoarticolato che trasportava fieno e procedeva verso Caprazzino.