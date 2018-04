Acquedotto in tilt: Pasquetta senz'acqua per un intero quartiere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Un quartiere che si sveglia senz’acqua, Pasquetta a secco. L’acquedotto cede in via Giolitti, quasi tutta Pantano con centinaia di famiglie che si sono ritrovate a secco nell’ultimo giorno di festa. Una zona residenziale, ad alta densità di popolazione.Già dalla prima mattinata sono state tantissime le chiamate ai vigili urbani e vigili del fuoco per chiedere informazioni sul perché dell’assenza dell’acqua. Un disagio amplificato dal fatto che in un giorno festivo, molte persone erano a casa. Impossibile lavarsi, utilizzare gli scarichi dei wc, cucinare e per tanti che utilizzano l’acqua del rubinetto anche bere. Un’emergenza vera e propria. Marche Multiservizi ha preso in mano la situazione inviando diverse squadre sul punto preciso della rottura, in via Giolitti all’altezza del civico 92, zona distributore Agip. L’intervento è stato di somma urgenza per sostituire alcuni metri di conduttura che aveva ceduto. Un guasto serio che ha costretto i tecnici a lavorare per molte ore. Non solo, Marche Multiservizi ha fatto arrivare un’autobotte da migliaia di litri d’acqua nella zona di Calcinari in modo da consentire a quanti ne avessero bisogno di poter riempire taniche, damigiane e bottiglie così da avere una scorta nelle ore di black out.Il guasto è stato riparato nel pomeriggio e l’acqua è tornata lentamente nelle abitazioni coi piani alti più penalizzati perché la pressione non è stata subito in grado di arrivare negli attici dei condomini. L’acqua è tornata subito in alcune vie, poco dopo in altre, solo alcune famiglie su via Giolitti hanno riavuto l’acqua un po’ più tardi.