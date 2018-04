Acque torbide e schiuma â€‹al porto: tutta colpa di un'alga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Basta farsi un giro al porto per notare quanto siano torbide le acque. Un fenomeno presente anche nello specchio di mare immediatamente fuori dai moli. C’era anche schiuma superficiale.Inquinamento? No, un fenomeno algale, ma dovuto a un clima pazzo. Scattato l’allarme, è intervenuto il personale della Guardia costiera di Pesaro a bordo della motovedetta Cp 872 che ha collaborato con il personale di Arpam per l’acquisizione di campioni e per conoscere l’esatta provenienza delle acque torbide e della schiuma. Sono stati prelevati sei campioni in punti diversi per avere dei dati che saranno successivamente incrociati con gli esiti di laboratorio e le risultanze documentali. Da un primo riscontro sembrerebbe trattarsi di una forma algale, una fioritura anticipata che ha prodotto microorganismi. Vista la concomitanza della bassa marea le acque sono diventate torbide ed è apparsa la schiuma.