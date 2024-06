PESARO Schermaglie elettorali, ultimi fuochi a colpi di denunce e segnalazioni. È botta e risposta tra il Movimento 5 Stelle e la lista civica Vieni Oltre. Perricci ha denunciato l’esponente del Movimento 5 Stelle Lorenzo Lugli per minacce.

Il web

«La sera del 29 aprile alle ore 23.15 Lugli ha inoltrato una minaccia al candidato sindaco Pia Perricci perchè aveva pubblicato su Facebook un post, dove veniva riportato che il Movimento 5 stelle all'unanimità, aveva votato l'aumento della Tari – spiega il coordinatore della lista Vieni Oltre Maurizio Tonelli - All'improvviso nel cuore della notte, alle ore 23.15, Lorenzo Lugli, dal suo numero telefonico, inoltrava un messaggio di minacce al candidato sindaco Pia Perricci, tentando di intimorirla e cercando di azzittirla, scrivendo testualmente "hai fatto una brutta mossa, seguirà reazione". Il nostro candidato sindaco ha preso coraggio e ha risposto al medesimo che non accettava le minacce. Questo modo di far politica non ci appartiene. La politica dovrebbe essere informazione chiara ai cittadini, e non un tentativo maldestro di zittire chi cerca di farla. A seguito di tali minacce, Pia Perricci, per tutelare se stessa e tutti i suoi cari oltre che i componenti della lista, ha depositato una denuncia sull’accaduto».

La mattinata di ieri era iniziata con i pentastellati che hanno comunicato «l’avvocato Pia Perricci si presenterà alle prossime elezioni come candidata sindaco per la lista Vieni Oltre. Noi del M5S di Pesaro siamo “andati oltre” e nel verificare l’inserimento corretto dei nostri documenti, da parte del Comune nella pagina apposita “Elezioni Trasparenti 2024” (Cv e casellario giudiziale), così come previsto dalla legge, abbiamo scoperto con nostro grande stupore che la lista Vieni Oltre fino alle 17 di giovedì non aveva ancora caricato i curricula ed i certificati del casellario giudiziario degli appartenenti alla lista». La notizia si è diffusa e i candidati hanno iniziato a ottemperare alla richiesta. «Noi del Movimento 5 Stelle siamo molto sensibili al tema della trasparenza e della giustizia, la nota anche come spazzacorrotti fu fortemente voluta dal M5S. Probabilmente una svista o una semplice dimenticanza, ma la legge è chiara, come le sanzioni previste per la conseguente violazione del dettato normativo (da 12mila 120mila euro). La cittadinanza, non solo vuole sapere chi sono coloro che si candidano, ma ha anche il diritto di conoscerli. Ci siamo battuti e ci batteremo ancora tanto per far sì che la trasparenza diventi qualcosa di importante per tutti e soprattutto che diventi la normalità».

La precisazione

Nel tardo pomeriggio di ieri, il M5S ha precisato. «Abbiamo appena saputo che la lista civica Vieni Oltre ha caricato i curricula e i certificati penali. Siamo contenti perché i cittadini avranno la possibilità di vedere i candidati siamo inoltre contenti che il nostro sistema di trasparenza abbia funzionato. Purtroppo il carico dei dati è avvenuto fuori dai tempi indicati dalla legge».