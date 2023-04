Pesaro, accoltellata in casa: corsa in ambulanza per una donna coperta di sangue

PESARO - Questa mattina intorno alle 9 una giovane donna è stata trovata sanguinante, forse ferita da un coltello, in strada in via Montenevoso. Sarebbe stata aggredita all'interno di un'abitazione, ora "sigillata" dalle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati polizia, carabinieri e agenti della municipale. Il personale del 118 ha chiesto l'intervento dell'eliambulanza. Il velivolo atterrato sulla statale all'altezza di via Milano nell'area dismessa di un benzinaio. Il suo intervento non è stato necessario però nell'atterraggio ha urtato contro un cartello stradale danneggiando l'elica e per questo non ha ancora ripreso il volo.