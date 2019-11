Pesaro, si accascia in spiaggia in overdose: ragazza di 30 anni salvata dall'allarme dei passanti

PESARO - Va in overdose in spiaggia in viale Trieste, salvata da alcuni passanti. Ancora una storia di droga e di consumo. Intorno alle 3 della notte a cavallo tra mercoledì e giovedì alcuni passanti avrebbero notato una donna di 30 anni pesarese collassata sull’arenile di Ponente in overdose da eroina. Immediata la chiamata d’allarme con richiesta di soccorsi. Sul posto sarebbero intervenuti anche dei suoi amici per portarla in tutta fretta in ospedale. Al San Salvatore di Pesaro la giovane è stata rianimata grazie al Narcan. Si tratta di un farmaco, il naloxone, il primo antagonista oppioide puro. Per fortuna sono arrivati appena in tempo per salvarla.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Pesaro che hanno ascoltato le testimonianze degli amici della 30enne e la stessa giovane . Lei avrebbe detto di aver acquistato una dose di eroina da uno spacciatore straniero, di averla consumata in spiaggia e da quel momento di non ricordare più nulla. Le indagini sono in corso per stabilire la provenienza dell’eroina per capire se possa essere una partita di droga tagliata male o un eccessivo dosaggio assunto dalla giovane. E’ il secondo caso di overdose in poche settimane, sempre da eroina. Segno che i consumatori non mancano.

