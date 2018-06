Abusivi in spiaggia e marchi contraffatti: primi due ambulanti nella rete

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Controlli contro l’abusivismo, un commerciante denunciato e uno espulso. Ecco il bilancio di una due giorni intensa per i vigili urbani. Sono stati programmati una serie di servizi in borghese al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della vendita di prodotti contraffatti o della concorrenza sleale nei confronti di paga il suolo pubblico e licenze per poter vendere i propri prodotti.E’ stato contestato il commercio irregolare a un cittadino senegalese che svolgeva attività illecita di commercio in spiaggia. È stata sequestrata la merce ed è stato emesso il successivo decreto di espulsione. Nell’ambito dei servizi organizzati per l’antiabusivismo commerciale nelle aree di mercato e zone limitrofe, è stato colto in attività di commercio illecito un cittadino del Bangladesh che vendeva preziosi. Tra la merce è stata sequestrato materiale contraffatto, dei più importanti marchi conosciuti. Tra le griffe falsificate delle grandi case di Moda: Chanel, Louis Vuotton, Bulgari. L’uomo è stato denunciato per aver messo in commercio marchi contraffatti.