Pesaro, presunti approcci sessuali dell'allenatore delle giovanili: ascoltato il baby calciatore

PESARO - Avrebbe utilizzato la tecnologia per gli approcci: videochiamate hot, frasi sui social e ammiccamenti tramite smartphone. Poi un giro in auto per la periferia di Pesaro. Ieri, nell'aula per l'audizione dei minori, ha parlato il baby calciatore al centro di presunti abusi sessuali ad opera del suo ex allenatore 28enne. All'epoca dei fatti il ragazzino aveva 14 anni. Potrebbe non essere l'unico caso.

Il precedente

L'allenatore dei piccoli calciatori, 10 anni fa, da 18enne, era già stato al centro di un caso di adescamento di minori, minacce e detenzione di materiale pedopornografico. Un'altra brutta storia finita con un patteggiamento con, al centro, sempre un piccolo calciatore.