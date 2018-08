A 19 anni tenta di uccidersi per amore Un sms al papà la salva: «La faccio finita»

di Silvia Sinibaldi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO Determinata a morire per una delusione d’amore che oltre a ferirle il cuore le aveva tolto anche la voglia di vivere. Avrà l’occasione di innamorarsi di nuovo una ragazza di 19 che ieri ha tentato di uccidersi nella sua casa in via Montenevoso. Lo deve a un padre con il cuore in gola e a due agenti della squadra volante che rapidissimi, coraggiosi e professionali l’hanno fatta ragionare e desistere.