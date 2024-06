PESARO- Minacciato e ricattato per non diffondere e inoltrare ai familiari un video hot che lo ricattava la vittima, un 67enne pesarese, ha inizialmente ceduto all’estorsione arrivando a sborsare 1500 euro prima di denunciare tutto alla polizia facendo arrestare i responsabili: una donna con cui l’uomo aveva avuto un breve incontro intimo e il suo complice. Davanti al giudice i due hanno patteggiato e ottenuto la modifica della misura cautelare. A finire in manette, nel giugno del 2023, esattamente un anno fa, era stata una 45enne, residente a Pesaro, arrestata insieme al suo complice, suo coetaneo, entrambi accusati di revenge porn.

APPROFONDIMENTI L'OPERAZIONE Fano, rubano la borsa con soldi e telefono da un'auto nel parcheggio: tre subito arrestati dai carabinieri

L’indagine della squadra mobile della questura di Pesaro, aveva preso le mosse dalla denuncia del ricatto a sfondo sessuale. Alla polizia la vittima aveva riferito di essere stato adescato in un supermercato. La donna avrebbe cercato subito un approccio con delle avances e i due, dopo un primo momento intimo fuori dal centro commerciale, si sarebbero poi spostati a casa della donna, già nota alle forze dell’ordine, su diretto invito della stessa. Un fugace incontro che dopo pochi giorni per l’uomo si è trasformato in un incubo a causa delle minacce di un fantomatico fidanzato della 45enne (risultato inesistente) che avrebbe ripreso la scena e che sarebbe stato pronto a rivelare il rapporto mordi e fuggi alla famiglia del 67enne.

Così sono iniziate le pretese di soldi per non divulgare il filmino hard con la donna come intermediaria. La vittima aveva così effettuato un primo versamento tramite Postepay, ma le pretese non si erano fermate e sono state avanzate altre richieste di soldi con successive due tranche di pagamento. A questo punto era poi entrato in scena anche il 45enne, un sedicente amico della donna che millantava di provenire da Napoli e di essere pronto a “risolvere il problema” con il ricattatore. Tutto si sarebbe chiuso con la pretesa di nuovo pagamento di 300 euro. La vittima, dopo aver pagato ancora, temendo nuove minacce e ricatti, si era poi rivolta alla polizia. La trappola è scattata quando il 45enne ha poi ulteriormente richiesto di essere pagato anche per l’intermediazione. Il 67enne si è quindi incontrato con la donna e il complice che reclamavano 500 euro.

Lui ne ha consegnati 250 e in quel frangente sono intervenuti i poliziotti. Così per entrambi sono scattati gli arresti in flagranza di reato con l’accusa di estorsione. La donna, difesa da Giulia De Luca ha patteggiato 4 anni, l'uomo, difeso da Salvatori D’Accardi 3 anni e 10 mesi. La pena detentiva è stata sostituita con quella domiciliare.