Centinaia di firme contro la nuova piscina: «Troppo rumore, impossibile dormire»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Centinaia e centinaia di firme raccolte nelle ultime settimane perchè la piscina è troppo rumorosa. Sono oltre 600 i residenti dei condomini di via Togliatti, a Villa San Martino che ora lanciano l’ultimatum al Comune: o si risolve o scattano le denunce.«E’ un rumore insopportabile - spiegano le famiglie coinvolte e sempre più arrabbiate per una situazione che si trascina ormai da tempo senza apparenti soluzioni - causato dagli impianti-macchinari della nuova piscina di via Togliatti, di notte non riusciamo più a dormire. Se il problema non verrà risolto, agiremo per vie legali nelle sedi opportune». La minaccia segue una lettera-esposto che è stata inviata in Comune lo scorso 16 aprile.