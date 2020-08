Seduto su una sedia si masturba in spiaggia poi va a fare il bagno. Al ritorno il 50enne trova la polizia ad aspettarlo

PESARO - Esibizionista sulla spiaggia libera. Nel tratto di arenile sotto il San Bartolo un uomo di 50 anni di origini marocchine è stato pizzicato a masturbarsi come se nulla fosse. In spiaggia c’erano ragazzi, ma anche genitori con bambini. Una scena inaccettabile, molte le chiamate arrivate alle forze dell'ordine. «Presto, intervenite, qui c’è un uomo che si masturba davanti a tutti e ci sono dei bambini». L’uomo era seduto su una sedia e dopo i suoi atti osceni, si è pulito con un asciugamento ed è andato a fare il bagno. Una volta uscito dall’acqua è stato identificato. Gli agenti lo hanno quindi denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Un illecito che può comportare una multa 5.000 a 30.000 euro e la reclusione da 4 mesi a 4 anni se il fatto è commesso nelle vicinanze di minorenni. © RIPRODUZIONE RISERVATA