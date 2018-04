«Per lo specchietto servono 300 euro»: â€‹ma i carabinieri arrestano il truffatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Truffa dello specchietto, l’arresto arriva durante la messa in atto dell’inganno. Le prime avvisaglie sono arrivate con alcune segnalazioni sabato, ma ieri il colpo di coda. Il copione è sempre lo stesso. Il truffatore finge uno scontro con un’automobilista colpendo l’auto generalmente con un giornale o un oggetto che faccia rumore. Poi la costatazione del danno. «Signora mi ha rotto lo specchietto». In questo caso la vittima è stata una pesarese di 73 anni in auto col marito avvicinata sulla statale Adriatica. Inizialmente è stata quasi convinta a cedere una somma per riparare al danno: «Mi dia 300 euro». Poi la contrattazione fino ad aver pattuito 100 euro. Ma la donna voleva andare fino in fondo e così ha chiamato i carabinieri. In quel frangente l’uomo le ha tolto il cellulare dalle mani. È lì che si è resa conto della truffa. I carabinieri sono arrivati sul posto perché già avevano avuto segnalazioni circa una Polo bianca e hanno inseguito il truffatore. È scattato così l’arresto per truffa e rapina all’altezza dell’alberghiero Santa Marta. Il 27enne di Siracusa aveva precedenti per reati dello stesso tipo.