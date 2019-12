Il 2019 anno della tartaruga Luciana. Oggi trovato un esemplare spiaggiato a riva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Il 2019 è stato per Pesaro l'anno della tartaruga Luciana e della schiusa.delle.sue uova e in un certo.senso si chiude nel segno di una tartaruga anche se in circostanze più tristi rispetto alla nascita dei tartarughini. Questa mattina è stata trovata una tartaruga spiaggiata sul litorale pesarese trascinata a riva dalle recenti mareggiate. A trovare l'esemplare che era senza vita all'altezza della Rotonda Bruscoli è stato un passante che ha poi allertato la Capitaneria di porto. Sul posto anche la polizia.La tartaruga recuperata è lunga quasi un metro: oltre 80 centimetri di lunghezza e 50 di larghezza. Le cause della morte sarebbero naturali. E' stata comunque disposta l'autopsia.