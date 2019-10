Colpito durante una battuta di caccia: si accascia davanti agli amici e muore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Colpito per errore, durante unaalle porte di: così è, poco dopo l'arrivo in ospedale, un pesarese di. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di sabato, nella frazione Carolana del comune diL'uomo, originario di Pesaro ma residente da tempo a Pomezia (Roma), ferito da un, è stato inizialmente trasportato all'ospedale di zona e poi trasferito al Gemelli con l'eliambulanza. Sottoposto a un intervento, è poi deceduto.Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rignano, della compagnia di Bracciano e del Nucleo Investigativo di Ostia. Da una primissima ricostruzione, sulla base delle testimonianze raccolte, il 71enne era insieme ad altre sei persone. Durante la regolare battuta di caccia, la vittima ha perso il suoe, insieme agli altri sei amici, ha dunque interrotto la battuta per cercare il segugio.Durante le ricerche il 71enne è stato ferito da un colpo di arma da fuoco, i compagni hanno avvisato il 118 e l'uomo è stato trasportato in ospedale. Indagini sono in corso per risalire a chi ha sparato il colpo. La salma del 71enne è stata portata al Verano per l'autopsia mentre le armi dei suo compagni di caccia, regolarmente detenute, sono state sequestrate.