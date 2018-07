Vigilessa azzannata al volto da un pastore maremanno: gravi lesioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERGOLA - Si è sfiorata la tragedia a Pergola, dove un’agente della polizia municipale è stata aggredita da un cane. E’ successo nel pomeriggio, nella frazione di Cartoceto, dove la quarantunenne vigilessa originaria di Mondolfo si era recata per un accertamento di routine in una abitazione.Improvvisamente il cane, un pastore maremmano che, dalle prime ricostruzioni, si trovava nei pressi della casa, ha assalito la donna. La quarantunenne sarebbe stata morsa al viso, in particolare nella zona del mento. Si sono vissuti attimi di terrore. Immediata la richiesta dei soccorsi. Dopo le primissime cure dei sanitari del 118, la vigilessa è stata trasporta urgentemente all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. La donna avrebbe riportato ferite al viso e potrebbe essere costretta ad operarsi nelle prossime ore. Non è comunque in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti subito anche gli agenti-colleghi della polizia municipale di Pergola per ricostruire quanto accaduto. Da quel che trapela sembra che il cane fosse libero