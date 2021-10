Crolla il solaio di una casa, una persona estratta dalle macerie e portata in eliambulanza all'ospedale di Torrette

PERGOLA - Crolla il solaio, una persona rimane sotto e adesso versa in gravi condizioni all'ospedale regionale. I vigili del fuoco sono intervenuti nella frazione di Bellisio Solfare del comune di Pergola per soccorrere una persona che è rimasta intrappolata sotto le macerie a causa di un cedimento di un solaio di una casa. La squadra sul posto ha estratto la persona affidandola ai sanitari del 118 per il trasporto in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona.

LEGGI ANCHE:

Ultimo aggiornamento: 14:35

