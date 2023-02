PERGOLA - Si alza stasera il sipario sulla stagione teatrale pergolese, promossa dall’amministrazione comunale con Amat. Alle 21.15 al teatro Angel Dal Foco va in scena ‘Partenza in salita’. Uno spettacolo divertente e a tratti commovente che vede per la prima volta Corrado Tedeschi salire sul palcoscenico con sua figlia Camilla. L’occasione è la commedia di Gianni Clementi, diretta dallo stesso Tedeschi insieme a Marco Rampoldi.

«Chi, imparando a guidare – si legge nella presentazione dello spettacolo- non ha mai provato difficoltà nella partenza in salita? Capire la giusta sincronia fra il rilascio del freno a mano, della frizione e la giusta dose di accelerazione, quando si è alle prime armi, non risulta semplice. Come non è semplice affrontare il mare magnum della ‘vita’ per una ragazza di 18 anni. E se alle difficoltà proprie di un’età si aggiungono incertezze e immaturità di un padre Peter Pan, improvvisato ed impaziente istruttore di guida, allora la miscela può diventare esplosiva.

L’ora di lezione può diventare l’occasione per conoscersi davvero, forse per la prima volta». Biglietti: vivaticket.com e museo dei Bronzi. Il botteghino del teatro apre alle 19. Informazioni: 0721.734090, 0721.849053.