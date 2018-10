Ubriaco evade dai domiciliari e va ad insultare i carabinieri in caserma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERGOLA - Evade dagli arresti domiciliari e in preda ai fumi dell’alcool va alla stazione dei carabinieri a protestare per i troppi controlli, così da essere arrestatoÈ l’impresa di un autotrasportare 60enne, che nella sua casa di Pergola dove scontare una condanna a 10 mesi di reclusione per violazione di domicilio, minacce e lesioni volontarie. L’uomo era già stato denunciato dai carabinieri per evasione ed il magistrato di sorveglianza lo aveva richiamato al rispetto delle prescrizioni. Per tale ragione i carabinieri locali hanno intensificato i controlli e lo hanno sorpreso fuori dall’abitazione oltre l’orario previsto, redarguendolo. Trascorsi alcuni minuti, il sessantenne in preda ai fumi dell’alcol, si è recato in caserma per protestare con il comandante per gli eccessivi controlli, insultando i due carabinieri che poco prima l’avevano rimproverato. Così il sessantenne è stato arrestato in flagranza per evasione ed oltraggio a pubblico ufficiale.