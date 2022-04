Pergola nella top ten dei borghi più belli. Il sindaco è contento: «Orgogliosi, ottima promozione»

PERGOLA - Nella top ten dei borghi più belli d’Italia. Pergola ha chiuso con un eccellente ottavo posto l’entusiasmante gara di grande successo “Il Borgo dei Borghi”, giunta alla nona edizione.



A vincere Soave, comune del Veneto, davanti a Millesimo e Castelfranco Piandiscò. Domenica, in prima serata, è stata svelata la classifica nel corso della trasmissione Kilimangiaro in onda su Rai 3, condotta da Camila Raznovich. Pergola ha rappresentato la regione Marche in questa sfida scattata il 13 marzo. Bellissimo il servizio realizzato, che ha messo in evidenza le tante eccellenze di Pergola, dai luoghi d’arte e della cultura a quelle enogastronomiche.



La città ha ricevuto il sostegno di numerosi personaggi illustri, dalla cantante Noemi all’allenatore della nazionale di pallavolo femminile Davide Mazzanti, da Davide Rampello al cantautore Raphael Gualazzi, per citarne alcuni, e di tanti amministratori locali. Tantissimi i voti ricevuti via web che insieme a quello della giuria ha catapultato Pergola all’ottavo posto su 20 borghi in gara, davanti a comuni molto conosciuti come Trevi, Levico Terme e Ventotene, solamente per fare alcuni esempi. Classifica a parte, la gara ha regalato a Pergola, al territorio e alle Marche intere una visibilità straordinaria a livello nazionale e non solo.

Molto soddisfatta l’amministrazione comunale: «Siamo orgogliosi - evidenzia la sindaca Simona Guidarelli - di aver partecipato e molto soddisfatti del risultato. È stata un’ottima occasione per promuovere a livello nazionale Pergola, i meravigliosi Bronzi Dorati che abbiamo l’onore di custodire nel nostro museo e tutto il territorio. Voglio ringraziare l’associazione “I Borghi più belli d’Italia”, tutti coloro che ci hanno votato e chi ci ha sostenuto in questa sfida, invitando a votare Pergola e le Marche. Rappresentare la nostra regione è stato un onore e posizionarci ottavi, in gara con altri borghi bellissimi e alcuni dei quali molti conosciuti, una grande soddisfazione».

