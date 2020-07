Si schianta contro un'ambulanza tornando a casa: gravissima una donna

PERGOLA - Ancora un grave incidente sulle strade della vallata del Cesano. E' successo all'Osteria del Piano di Pergola ed ha visto coinvolte due auto ed una ambulanza. Ad avere la peggio una signora sessantacinquenne che abita proprio a qualche metro dal luogo del sinistro, trasportata in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. La donna stava rientrando da Pergola verso casa. Ha girato nel passo che porta alla sua abitazione, da dove nello stesso momento stava uscendo un’altra auto. Da Frontone verso Pergola invece, procedeva un'ambulanza. Forse per il sole contro, la donna che stava entrando nel passo non avrebbe visto il sopraggiungere del mezzo del 118. Sul posto i sanitari con due ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri. La circolazione è stata interrotta per diverso tempo.

