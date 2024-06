PERGOLA - Una raccolta differenziata ancora più capillare per un decoro urbano sempre maggiore. È questo l’obiettivo dell'estensione del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti voluto dal Comune di Pergola in collaborazione Aset Spa.

Raccolta integrale

Dal 1° luglio, infatti, la raccolta si farà integrale anche nelle zone limitrofe al centro storico, dove questo tipo di servizio è già in essere. Nello specifico, da quella data anche in via Gramsci, in Piazza della Repubblica e in parte di viale Martiri della Libertà, di viale Kennedy e di via Marconi la raccolta domiciliare non riguarderà più soltanto secco e organico, ma anche vetro, carta, plastica e metallo.

I giorni

I giorni di raccolta delle varie tipologie di rifiuti saranno gli stessi già previsti dall'eco-calendario del centro storico: la carta il martedì, l'organico il martedì e il sabato (a cui si aggiunge il giovedì nei mesi estivi), la plastica il mercoledì, il secco il giovedì, mentre vetro e imballaggi metallici si alterneranno di venerdì in venerdì. Da notare che, nelle nuove vie interessate, tale calendarizzazione comporterà un cambio di giorno – rispetto a oggi - per il ritiro di secco e organico.

Rimosse le isole ecologiche

Entro il mese di giugno Aset Spa consegnerà i nuovi contenitori a tutte le utenze comprese nelle vie in questione. Chi non verrà trovato sul posto al momento della consegna riceverà un avviso e dovrà recarsi al Centro di Raccolta Differenziata di Pergola - in via 11 Settembre n° 12 (in località San Biagio), il mercoledì dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 12 - per ritirare i nuovi bidoncini. In virtù dell'attivazione del servizio domiciliare integrale, verranno rimosse le due isole ecologiche oggi presenti nelle zone in questione. Verrà inoltre spostata più a sud quella di via Martiri della Libertà - oggi di fronte al campo sportivo -, mentre rimarrà al suo posto l'isola ecologica presente nel parcheggio di viale Kennedy. Aset Spa e Comune di Pergola ringraziano i cittadini per la consueta collaborazione, certi di star apportando un miglioramento significativo in termini di decoro per un territorio sempre più vivibile e pulito.