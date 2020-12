«Per Natale acquistiamo in paese». La campagna del sindaco per resistere al Covid

PERGOLA - Saranno quelle in arrivo festività condizionate dall’emergenza sanitaria, ma nei paesi della Valcesano inventiva e impegno non mancano per far respirare la magica atmosfera del Natale. Aspettando l’accensione delle luminarie in tutti i borghi, da parte delle amministrazioni comunali arriva il forte invito ai cittadini ad acquistare durante queste festività, periodo molto difficile anche economicamente per la pandemia, nelle attività locali.

#iospendoaPergola è lo slogan della campagna promozionale ideata dal Comune. ‘SoteniAmo Pergola. La mia città ha bisogno di me: per i miei acquisti io scelgo Pergola’ si legge nei manifesti affissi in città. «E’ una iniziativa – spiega la sindaca Simona Guidarelli – con la quale invitiamo i nostri concittadini a sostenere le attività pergolesi, acquistando i regali natalizi dai nostri esercenti, produttori e artigiani, di andare a pranzo o a cenaquando si potrà nei ristoranti e negli agriturismi locali, insomma di spendere a Pergola! Possiamo vantare tantissime eccellenze in svariati settori e dobbiamo andarne orgogliosi, premiamo le nostre attività. Non dimentichiamo che dietro ognuna di esse ci sono tanti sacrifici per tirare avanti e che se vogliamo continuare ad avere disponibili certi negozi e servizi sotto casa, dobbiamo sostenerli. E’ fondamentale, in particolare in questo momento, avere un forte senso di comunità e sostenere l’economia locale. Non saranno possibili quest’anno le classiche iniziative, ma non mancherà l’atmosfera natalizia con le luminarie, l’albero e il presepe nel nuovo allestimento di piazza Ginevri».

L’invito ad ‘acquistare locale’ è anche di Confcommercio e Confartigianato. Alle iniziative delle associazioni di categoria hanno prontamente aderito le amministrazioni di Mondavio e San Lorenzo in Campo. Dopodomani, 8 dicembre, diversi monumenti, come la rocca roveresca di Mondavio, si tingeranno di ‘Rosso speranza’ grazie all’evento Il Natale che non ti aspetti delle Pro loco di Pesaro Urbino. A Frontone, Comune e Pro loco propongono l’iniziativa Il Natale più bello. Un invito ai cittadini ad addobbare il proprio giardino, albero, terrazzo. Ci si iscrive inviando una mail a prolocofrontone@gmail e dopo la valutazione degli addobbi da parte di una giuria, al vincitore andrà un premio. Nella città dei Bronzi dorati, lungo corso Matteotti, andrà in scena una edizione ‘digital’, ma lo stesso coinvolgente, del Magico Mondo di Babbo Natale con laboratori, letture, letterine e sorprese.

