PERGOLA- In un quadro piuttosto grigio per quanto concerne l’imprenditoria femminile nelle Marche, considerando che tra il 2021 e 2022 si sono perse ben 1237 imprese, a Pergola ormai da qualche anno è spuntato un raggio di sole all’insegna della bellezza e dell’energia.

La storia

Si tratta di Mangrè, brand di prodotti professionali per le unghie, nato nel 2020. Artefice del progetto innovativo e di successo, l’imprenditrice Greta Mancinelli, giovane e tenace donna pergolese di 33 anni.

La sua affermazione non è sfuggita ai promotori del ‘Premio Adriatico, un Mare che unisce’, il cui obiettivo è dare un riconoscimento a personalità delle 6 regioni italiane che si affacciano sul mare Adriatico e alle nazioni della sponda opposta che si sono distinte in vari settori. Come Greta Mancinelli, che nel teatro della sua città, in occasione della quinta edizione dell’iniziativa, ha ricevuto, per la regione Marche, il riconoscimento per l’imprenditoria. «Sono felice e lusingata di avere ricevuto questo riconoscimento come imprenditore. Onorata di rappresentare l’imprenditoria e di farlo a nome delle donne. Un altro traguardo lungo questo meraviglioso percorso chiamato Mangrè». Il progetto ha preso vita in piena pandemia, quando Greta ha deciso di lasciare il suo posto di lavoro per realizzare il sogno che custodiva nel cassetto: creare il proprio brand e tessere in Italia una rete coesa di distribuzione del marchio. Di lì a poco è nato ‘Mangrè’: un mondo fatto di colore, creatività che produce e rivende prodotti professionali e di ultima tecnologia per la bellezza delle unghie, rivolti a tutte le professioniste del settore nail. A soli 3 anni dall’inizio del progetto, il marchio viene distribuito in tutta Italia da circa 50 punti vendita . Nello scorso marzo ha anche presenziato alla fiera nazionale ‘Cosmoprof Worldwide Bologna’, raccogliendo numerosi consensi da parte del pubblico partecipante.

La scalata

Attualmente ‘Mangrè’ si colloca tra i migliori brand di riferimento del settore nail in Italia ed ogni giorno si impegna con determinazione, passione e costanza nella creazione di prodotti sempre più innovativi e nella divulgazione di corsi formativi attraverso ‘Mangrè Nails School’: l’accademia professionale che negli ultimi tre anni ha formato circa 10.000 corsiste in tutta Italia.