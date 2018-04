Malore a un chilometro dall'ospedale, l'ambulanza ci mette un'ora e mezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERGOLA - L’ambulanza a casa di un anziano, in codice giallo, ad appena un chilometro dall’ospedale, è arrivata dopo circa un’ora e mezzo. E’ successo martedì a Pergola. A denunciarlo il capogruppo di “Pergola nel cuore” Antonio Baldelli. «Sono le 11.35 di martedì, viene chiamata l’ambulanza del 118 per un anziano di 80 anni che presenta gravi difficoltà respiratorie e forti dolori. L’anziano è in codice giallo accertato da un medico presente. Fra i codici che indicano la gravità del paziente bisognoso di soccorso, il giallo è il codice che indica urgenza. Eppure l’ambulanza arriva dopo un’ora e 25 minuti, alle 13, nonostante il malato abiti a un chilometro dall’ospedale».