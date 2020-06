Si è spento Aldino Guiducci, Pergola piange un pezzo della propria storia

PERGOLA - Conosciuto e molto stimato, si è spento all’età di 95 anni Aldino Guiducci. Un pezzo di storia di Pergola, da sempre attivo nel mondo culturale e in quello economico. Iniziò a lavorare come camionista, per poi diventare un imprenditore dell’autostraporto, del movimento terra e dell’edilizia.

Socio sin dall’origine, Guiducci ha ricoperto per 15 anni il ruolo di presidente dell’associazione Pergola Nostra. Della sua presidenza spiccano le innumerevoli iniziative e collaborazioni tutte volte alla valorizzazione della città.



«Con lui – evidenzia il direttivo dell’associazione - se ne va un pezzo di storia della nostra Pergola. Alla moglie, ai figli, ai parenti ed a quanti lo hanno conosciuto ed apprezzato le fraterne condoglianze dell’associazione». Tanti e importanti i progetti intrapresi da Pergola Nostra con Guiducci presidente. Ha promosso la pubblicazione e la distribuzione dei libri del professore Mario Beci “L’Italia delle Compagnie di ventura. Un condottiero Angelo Dal Foco della Pergola” e di Giuseppe Milito “Marco Beci grande uomo”. L’associazione in quegli anni ha commissionato i busti di don Giovanni Carboni, presso il museo dei Bronzi dorati, e del cardinal Francesco Saverio Roberti, all’ingresso del duomo; promosso corsi culturali e artistici. Lascia la moglie Luigia e i figli Giovanni e Maria. L’addio alle 15.30 in duomo.

