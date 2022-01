Perde il controllo della sua auto che si ribalta nel fosso: donna portata al pronto soccorso

PERGOLA - Momenti di grande apprensione con i vigili del fuoco che sono intervenuti nella tarda mattinata nel Comune di Pergola per un incidente stradale. Per ause da accertare la conducente di un autoveicolo 4x4 ha perso il controllo del mezzo e si e ribaltata nel fosso adiacente alla carreggiata. La squadra di Cagli in collaborazione con i sanitari del 118 ha estratto la signora dall'auto utilizzando tecniche specifiche, successivamente e stata trasportata con l'ambulanza presso il Pronto Soccorso locale. I vigili del fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell'area dell'intervento.

