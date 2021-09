Si schianta contro un'auto, sfonda il parabrezza e vola a terra: ciclista soccorso dall'eliambulanza

PERGOLA - Incidente stradale intorno alle 12.30 lungo la strada provinciale, poco prima della località Pantana di Pergola, dove si sono scontrati tra un’autovettura ed una bicicletta. Ad avere la peggio il ciclista, di Fano, caduto rovinosamente sull’asfalto. Per cause che sono ancora da stabilire, l’impatto è stato inevitabile e piuttosto violento, tanto che il quarantacinquenne fanese per lo scontro è finito sul cofano e il parabrezza dell’auto, sfondandolo, per poi finire bruscamente a terra. Sul luogo dell’incidente insieme ai militari della stazione di Pergola, immediatamente arrivati, sono sopraggiunti i sanitari del 118. Dopo le prime cure, è stata chiamata l’eliambulanza che ha portato il ciclista fanese all’ospedale regione di Torrette di Ancona.

APPROFONDIMENTI SENIGALLIA Volo choc dal balcone di un'abitazione, paura per un bambino:... SOS SICUREZZA Tre auto in fiamme nella notte: caccia al piromane del raid vandalico...

Ultimo aggiornamento: 17:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA